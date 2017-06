Juve, Higuain e Dani Alves squalificati: tornano a Torino

Doppia ammonizione (e conseguente "espulsione") con immediato rientro in Italia: la notte ha regalato un paio di notizie positive alla Juve che aveva cominciato la sosta per gli impegni delle nazionali un po' in apprensione per gli infortuni di Dybala e Khedira. Dal Sudamerica, invece, arrivano i gialli che fanno felice Allegri: Dani Alves, sanzionato al 61' di Uruguay-Brasile, e Higuain, al 74' di Argentina-Cile, erano diffidati e saranno squalificati dal giudice sportivo saltando così i prossimi impegni delle rispettive nazionali.



I due giocatori, ovviamente, rientreranno in anticipo a Torino, dove la Juventus sta preparando la sfida di domenica 2 aprile al San Paolo contro il Napoli: al di là della possibilità di averli accanto a sé per più tempo, la buona notizia per Allegri è che i due arriveranno alla partita senza la difficoltà del fuso orario che spesso condiziona le gare dei sudamericani dopo la sosta per le nazionali.