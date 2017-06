Juve, Dybala: "Altra finale". Dani Alves colpito da una bottiglietta

Contarli è impossibile, di fatto ci sono tutti. Sì, anche lui, il Pipita. Nello spogliatoio del San Paolo, finalmente, Gonzalo Higuain ha potuto liberare la propria gioia repressa in campo per "rispetto" dei suoi vecchi tifosi, insieme a tutta la squadra. Nella foto che posta Dybala pochissimi minuti dopo il fischio di inizio, l'urlo più forte sembra quello di Leonardo Bonucci, a terra. "Un'altra finale", scrive l'argentino. Da Dani Alves a Rincon sono tutti a gioire. Proprio il brasiliano, a fine gara, è stato colpito da una bottiglietta di plastica al petto: episodio spiacevole, ma senza conseguenze.



"Abbiamo rischiato - ha spiegato a caldo Barzagli -, contro il Napoli non si può mai staccare la spina, c’è sempre da soffrire. Avevamo la partita in mano, abbiamo giocato meglio di domenica, siamo stati bravi. Fischi a Higuain? Fa parte del gioco. Sappiamo che è un grande bomber e siamo contenti per lui, poi che ha segnato al Napoli capita, l’importante è che segni. È normale che nel calcio si parli e che della Juventus si parli sempre, noi restiamo concentrati, stiamo facendo una grande stagione”.