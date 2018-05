Juve, Buffon: "Annata complicata, col Milan non finirà al 90esimo"

Gigi Buffon torna a giocare una finale di Coppa Italia dopo 19 anni, la prima con la maglia della Juventus. Con lo scudetto ormai in tasca, di fatto sarà l'ultima grande partita della sua carriera.



"Sicuramente è stata un'annata emotivamente complicata, quello è innegabile - spiega il capitano in conferenza stampa -. Perché è cominciata da novembre con una delusione che avrebbe ammazzato chiunque (l'esclusione dell'Italia dal Mondiale, n.d.r.). Dopo qualche problemino di classifica che abbiamo avuto con la Juve, ogni mattina mi svegliavo, mi guardavo allo specchio e vedendomi in piedi mi dicevo: o sei la persona più forte del mondo, o sei la persona più infima e schifosa del mondo, perchè riuscire a stare ancora in piedi alla mattina con questa forza, non è da tutti dopo tutto quello che è accaduto quest'anno. Però non mi sono ancora risposto, devo capire ancora se sono più forte o più infimo. Valuteremo".



"Ho temuto di chiudere a zero titoli? Certo, certo, perchè nessuno regala niente, soprattutto quest'anno. La sceneggiatura che sembrava tratteggiare questa annata lasciava presagire anche delle sorprese negative inaspettate. Quindi le antenne sono sempre state molto dritte. Se pensiamo poi a quello che è successo in campionato nelle ultime due settimane, adesso siamo moderatamente fiduciosi e convinto, ma sfido chiunque ad esserlo all'86' a San Siro. La nostra forza penso sia stata la stessa: nel momento in cui la Juve dà la sensazione di essere spacciata, riesce a rimettere in piedi una partita, un risultato, una stagione con dei colpi di coda degni di una squadra che ha veramente sette vite".



"Col Milan ho cominciato ben presto a capire che non si parte mai favoriti, sin dal lontano 2003 di una finale di Manchester (sconfitta in Champions ai rigori, n.d.r.). E devo dire che ad oggi, che siamo nel 2018, penso insieme ai miei compagni e alla società di aver fatto 4 finali col Milan, 2 le hanno vinte loro ai rigori, una l'abbiamo vinta noi ai supplementari e un'altra l'abbiamo vinta sempre noi ai rigori. Il che significa che col Milan le partite difficilmente finiscono al 90' perchè regna un grande equilibrio. Perchè al di là dei valori tecnici, sono gare nelle quali tutto si appiana. Per cui anche domani immagino sia la stessa cosa. La stanchezza non esiste in queste partite, siamo stanchi noi quanto lo sarà il Milan, alla stessa maniera. La stanchezza sarebbe solo un alibi per cercare di gestire un post-brutto risultato. Ma la stanchezza che abbiamo noi è uguale a quella che ha il Milan".