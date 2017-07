Juve-Barcellona, Neymar doppietta da 222 milioni

Il secondo gol che Neymar segna alla Juve potrebbe diventare la copertina di una meravigliosa estate di calcio. Parlato, giocato, venduto e comprato. Perché vedere un attaccante che salta un difensore in area e poi far gol è già una delizia per gli occhi, se ne salta due è un capolavoro, se ne salta tre è arte, se li salta tutti è un extraterrestre. E magari spendere 222 milioni per comprarlo può valere la pena. Poi, certo, resta calcio d'estate, perché solo tre mesi fa, quando si faceva sul serio, Neymar l'ha vista poche volte e si è schientato anche lui contro un muro.



Ma un po' quel muro non c'è più (almeno non c'era) e un po' anche Neymar ha cominciato la stagione con qualcosa da dimostrare. Partiamo dal muro, appunto: il brasiliano salta nell'ordine Lichtsteiner, Benatia, Barzagli e Asamoah, poi batte Buffon. Bonucci è altrove, lontanissimo, Chiellini è partito in panchina. Mancavano le colonne della BBC, quelle che nel doppio confronto di Champions erano titolari inamovibili. Una delle due non ci sarà più e magari sarà davvero un problema.



Neymar è ripartito con la voglia di mostrare a tutti che il numero uno è lui: ha avuto la prima occasione dopo quasi 50 secondi, la seconda dopo meno di due minuti, ha segnato il primo gol al 14' dopo una combinazione con Paco Alcacer in perfetto stile-Barça e con un controllo del pallone da fenomeno. Poi ha regalato quella magia e tante altre cose ancora. Al 45' è uscito e a Parigi avranno pensato che pagare 222 milioni per la clausola non sarà poi così esagerato. Chissà se l'emiro lo farà davvero.