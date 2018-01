Juve, Allegri: "Non va ripetuta la prova di Verona"

Tante anticipazioni di formazione, come sempre. Ma Massimiliano Allegri regala anche altri spunti, anche perché un po' stuzzicato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del derby di Coppa Italia Juve-Torino.



"Dybala sarà della partita, uno tra Mandzukic e Higuain starà fuori perché c'è bisogno di riposo, Marchisio può giocare dall'inizio e potrebbe giocare Rugani. Non so se giocheremo a due o a tre a centrocampo. A destra uno tra Lichtsteiner e Sturaro, davanti uno tra Bernardeschi e Douglas Costa. Non ci saranno Buffon, Cuadrado e De Sciglio".



"Assolutamente non sottovaluto il Torino che, indipendentemente dalle assenze, ha grande voglia di rivalsa. E il derby è sempre una gara particolare, dovremo giocare una gran partita dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, senza ripetere Verona, dove ci è andata bene, ma non siamo stati bravi. In campionato, dove non possiamo perdere punti visto che al momento la quota scudetto è 96. Se ti stacchi, poi recuperare è difficile. Un solo italiano in campo al Bentegodi? Italiani o stranieri, l'importante è che chi va in campo capisca quali sono gli obiettivi"



"Io poco pubblicizzato? Ringrazio Buffon, ma a me non interessa: mi diverto ad allenare, fuori ho altre cose da fare altrimenti mi rincoglionirei. Io mi ritengo un allenatore fortunato, perché in dieci anni di Serie A, ho avuto la fortuna di allenare grandissimi campioni e soprattutto uomini di spessore, e quello fa la differenza. E io mi sono messo lì a disposizione loro, cercando di non fare danni e cercando di farne sempre di meno. Sicuramente non sono quello che dice che con gli schemi si vincono le partite, perchè credo sia una roba fuori dal normale".



"La Var? Credo che stia migliorando l'utilizzo del mezzo da parte degli arbitri. All'inizio sicuramente ci sono state delle difficoltà, secondo me devono ancora lavorare, lo stanno facendo nel migliore dei modi, per arrivare ad un equilibrio che gli permetta di poter valutare al meglio gli episodi. Nel senso che quello di Crotone l'ho visto e non l'ho visto, però direi che la Var alla fine deve valutare gli episodi oggettivi, che sono la cosa più importante".