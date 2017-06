Juve, Allegri: "I gol ce li siamo fatti da soli, poi pochi rischi"

Massimiliano Allegri si gode la qualificazione alla finale di Coppa Italia. La sua Juve ha perso 3-2 a Napoli ma ha ottenuto il passaggio del turno grazie al successo dell'andata. "Bel risultato, raggiunto dopo due bellissme partite - spiega il tecnico - la squadra ha giocato bene rispetto a domenica, poi ci siamo complicati al vita con un incidente che può capitare (l'errore di Neto, n.d.r.), dopo non abbiamo più la forza di andare dentro, ma la squadra ha gestito bene”.



"Abbiamo avuto la dimostrazione che le partite non sono mai finite, già in occasione dell’1-1 la squadra era un attimo molle, ma complessivamente la squadra ha giocato bene: non sono preoccupato in vista del Barcellona, anche perché i gol ce li siamo fatti da soli e dopo il 3-2 abbiamo rischiato poco o nulla. Poi ogni partita fa storia a sé: ognuna viene preparata in un certo modo".



"Rimessa non resituita? Credo che in certe situazioni ci si dovrebbe comportare in altro modo, ma non sta a me commentare, ci sarà chi lo farà. Intenzioni per il futuro? Continuare con la Juventus, non ci siamo ancora incontrati, la società avrà altre priorità, ma in due anni la squadra è cambiata, ma in giro come noi se ne trovano poche: in questo momento non ci penso”.

Godiamoci questa sera, senza ma. Raggiungere una #finale è sempre difficile, a tutto il resto ci pensiamo da domani! #coppaitalia pic.twitter.com/aNaRBodm1k — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) April 5, 2017