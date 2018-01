Juve, Allegri: "Bravi nonostante i 7 cambi, Sturaro era infortunato"

"Abbiamo raggiunto la semifinale per il quarto anno consecutivo. Ora manca l'ultimo sforzo, quello di sabato". La soddisfazione nelle parole di Allegri dopo la vittoria per 2-0 nel derby e il conseguente accesso alla semifinale di Coppa Italia: "Nonostante i sette cambi rispetto a sabato la partita è stata interpretata bene da tutti, hanno risposto tutti bene. All'inizio abbiamo rischiato, ci siamo addormentati e loro sono stati bravi a giocare sulle ripartenze. Nel secondo tempo è stata una partita diversa, abbiamo avuto diverse occasioni e sono contento di quanto fatto".



Sull'episodio contestato dal Torino, Allegri evita repliche: "Non ho rivisto l’azione e non la voglio commentare. Avremmo potuto segnare la rete del 2-0 prima". Un commento sui singoli, a partire da Sturaro, reo di aver commesso due erroracci nel primo tempo regalando un'occasione a Berenguer e una Niang. "L'ho sostituito (all'intervallo, n.d.r.) non per la prestazione, ma per una botta al ginocchio dalla quale non si è ripreso. Ha fatto cose buone e cose meno buone, ma ha giocato solo due partite da terzino. Marchisio ha avuto un indolenzimento all'adduttore".



Nel prossimo turno di Coppa Italia i bianconeri affronteranno l'Atalanta, che ha estromesso il Napoli dalla corsa alla Coppa Italia: "Dobbiamo continuare così, l'Atalanta ha passato meritatamente il turno: è una realtà del calcio italiano, fisica, tecnica, ben organizzata. Sarà difficile superarla in semifinale".