Juve, Allegri a caccia del sesto titolo per sorpassare Conte

Massimiliano Allegri, in caso di successo contro il Milan nella finale di supercoppa italiana, entrerebbe ancora di più nella storia della Juventus. Il tecnico livornese vincerebbe infatti il sesto titolo da tecnico bianconero, sorpassando Antonio Conte, suo predecessore in panchina, e diventerebbe il terzo allenatore più vincente del club torinese alle spalle di Trapattoni (14 trionfi) e Lippi (13).



Mica male considerata l'accoglienza che aveva ricevuto Max al suo arrivo nell'estate del 2014: i tifosi erano infuriati a dir poco per la scelta della società e rimpiangevano Conte che aveva salutato dopo aver riportato la Juve in alto con 3 scudetti e 2 supercoppe. L'ex tecnico del Milan ha risposto con i risultati: nella prima stagione ha portato a casa il tricolore, la coppa italia e raggiunto la finale di Champions League, persa contro i marziani del Barcellona. Nel 2015/16 altro scudetto (al termine di una strepitosa rimonta), altra Coppa Italia e Supercoppa italiana. Ora Allegri è saldamente in testa al campionato, si è qualificato agli ottavi di Champions da primo nel girone e sogna di chiudere il 2016 con l'ennesima Coppa. Un Coppa storica.