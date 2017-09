Juve, Agnelli eletto presidente dell'Eca: "Grande onore e responsabilità"

La Juve è tornata nel gotha dei club europei sul campo, conquistando due finali di Champions in tre anni. E lo è da ancora più tempo fuori dal campo, con il lavoro di Andrea Agnelli nell'Eca, l'associazione dei club europei: da oggi, il numero uno bianconero è a capo di quest'associazione perché il board lo ha eletto presidente.



Agnelli raccoglie l'eredità di Karl-Heinz Rummenigge, con il quale ha lavorato fianco a fianco dal 2012, quando è entrato a far parte del board, ottenendo alcuni risultati di rilievo, come il cambio della formula della Champions e la qualificazione diretta di quattro club ai gironi per i primi quattro paesi del ranking Uefa, tra cui (almeno attualmente) l'Italia.



Agnelli ha battuto una concorrenza forte, rappresentata da Jimenez del Real Madrid, Gerlinger del Bayern Monaco, Gazidis dell'Arsenal e Aulas del Lione, ma la sua elezione era nell'aria. La nuova carica, quasi certamente, gli consentirà di diventare anche membro esecutivo dell'Uefa, dove potrà influenzare ancora più da vicino le decisioni della federcalcio europea.

"GRANDE ONORE E RESPONSABILITA'"

"Con Uefa e Fifa ci sono ottime relazioni, abbiamo in agenda incontri nei prossimi mesi per dare ulteriore sviluppo al calcio". Così Andrea Agnelli dopo la nomina a presidente di Eca. "La raccomandazione di Rummenigge - ha aggiunto Agnelli - era che alla presidenza di Eca venisse eletta una persona con passione e trasporto verso il mondo del calcio. Sotto quest'aspetto penso non ci siano dubbi: il calcio è la mia grande passione, alla quale mi dedico con tutte le forze". Il neo presidente ha ringraziato lo stesso Rummenigge: "E' un grande onore succedergli in questa carica, diventando presidente di Eca per il prossimo ciclo. Grazie a Rummenigge sono cresciuto come persona e come dirigente".