Juanmi espulso: paga la dedica a un ragazzo morto di leucemia

"Siempre fuerte. D.e.p. Pablo Raez". Juanmi, attaccante della Real Sociedad, si era fatto preparare la maglia di proposito e alla prima occasione l'ha mostrata. D.e.p. è l'equivalente spagnolo del nostro "r.i.p.", riposa in pace. L'omaggio del giovane calciatore era per un ragazzo quasi coetaneo che a 20 anni è morto di leucemia. In Spagna era diventato famoso per aver avuto il coraggio di venire allo scoperto e raccontare la sua storia, riuscendo così a spingere la raccolta fondi per la ricerca.



Tre giorni fa Pablo si è arreso e Juanmi ha voluto fargli un omaggio dopo aver segnato l'1-0 contro l'Eibar: l'arbitro, come da regolamento, l'ha ammonito. Nel secondo tempo il giocatore ha rimediato un secondo cartellino giallo e ha lasciato la sua squadra in dieci. Espulso, dunque, anche per quella dedica. Sul web è partita la rivolta: "Regolamento assurdo, Juanmi sia orgoglioso del suo messaggio".