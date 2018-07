Jorginho-Chelsea, City infuriato con De Laurentiis

Jorginho è ufficialmente un giocatore del Chelsea: l'italo-brasiliano ha posato con la nuova maglia insieme a Maurizio Sarri. Il Napoli incassa dall'operazione 57 milioni di euro più bonus, ma questo era già noto. La novità del giorno è la rabbia del Manchester City: nel giorno in cui il trasferimento del regista ai Blues diventa ufficiale, la società fa sapere di essere inviperita nei confronti di Aurelio De Laurentiis.



Quanto successo nelle ultime settimane è risaputo: ADL, come lui stesso ha ammesso, aveva già un accordo chiuso a giugno con i dirigenti del Manchester City al massimo livello. Jorginho sarebbe passato alla corte di Guardiola per 50 milioni di euro: sembrava tutto fatto, al punto che si parlava anche di visite mediche, poi l'affare è saltato improvvisamente. E il City non l'ha presa bene.



Le cifre dell'operazione col Chelsea sono ovviamente gonfiate dal contemporaneo trasferimento di Sarri: la clausola da 8 milioni era scaduta, ma il Napoli non avrebbe lasciato partire il tecnico senza un indennizzo, motivo per cui la trattativa col Chelsea per l'allenatore è durata oltre un mese. Dal Manchester City, però, fanno sapere - senza diramare comunicati ufficiali - che anche su Jorginho sono state fatte pressioni da parte di De Laurentiis: il giocatore era legato fino al 2020 col Napoli, e il patron gli avrebbe "caldamente" consigliato di accettare il Chelsea, altrimenti non lo avrebbe comunque venduto al City e lo avrebbe fatto restare in azzurro (dove percepiva un ingaggio notevolmente inferiore) fino alla scadenza del contratto. Da qui la rabbia dei Citizens che erano convinti di avere in mano il regista che serviva a Guardiola e così ora a Manchester valutano l'idea di chiudere definitivamente i rapporti col Napoli di De Laurentiis...