Jiangsu Suning, Capello verso le dimissioni

Fabio Capello a un passo dalle dimissioni: il tecnico italiano lascerà dopo le due sconfitte consecutive subite in campionato prima della sosta e rescinderà il contratto con lo Jiangsu Suning, la squadra cinese con la stessa proprietà dell'Inter. Dirigenti e tecnico, evidentemente, avranno riflettuto una settimana per prendere la decisione e ora sono pronti a cambiare: la comunicazione dovrebbe arrivare in giornata.



Lo Jiangsu Suning era partito bene vincendo 3-1 sul campo del Guizhou, poi ha perso in casa contro il Beijing Guoan, la squadra della capitale, e soprattutto ha subito una batosta dal Chongqing Lifan (4-1): Capello è arrivato allo Jiangsu l'11 giugno 2017, è uno dei tecnici più pagati al mondo con uno stipendio da circa 10 milioni a stagione e l'anno scorso chiuse il campionato al 12esimo posto centrando la salvezza.



Ma quest'anno la proprietà aveva obiettivi diversi e dopo questa falsa partenza teme di non raggiungerli con il tecnico italiano che a sua volta denuncerebbe un rapporto ormai logoro con i vertici del club.