James Rodriguez, minacce di morte dal gruppo Legione Holk

Non è certo un periodo da ricordare per James Rodriguez. Il centrocampista del Real Madrid, alle prese con una lesione muscolare di primo grado che gli ha impedito di disputare le gare di qualificazione mondiale contro Uruguay e Paraguay con la sua Colombia, è infatti finito nel mirino della Legione Holk, un gruppo che è stato segnalato anche dall'Fbi per estorsioni e minacce tramite il web.

"Volete vedere come muore Rodriguez?", "Sto venendo a casa tua armato, saluta i tuoi cari", "James immondizia umana", sono alcuni dei messaggi ricevuti via Twitter dal giocatore, la cui madre ha denunciato tutto. “La gente è impazzita?” cinguetta la signora Rubio, spaventata, su Twitter. James intanto è rientrato a Madrid dopo che i medici della Colombia hanno confermato la diagnosi dello staff sanitario del Real.