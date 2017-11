Ivan Genes, dal semaforo a un club professionistico

Iván Genes tiene 14 años, va al 5to grado y es fanático de Guarani. Hoy dejó de hacer picaditas en las calles para practicar en las Formativas del Aborigen y así perseguir su sueño, convertirse en un futbolista profesional.

¡Bienvenido al Legendario!#SoyGUARANI pic.twitter.com/nJq6dfW4kH — Club Guarani (@ClubGuarani) 9 novembre 2017

La storia più incredibile del mese arriva dal Paraguay e racconta di un ragazzino di 14 anni che faceva il giocoliere col pallone al semaforo per portare qualche moneta a casa e da un giorno all'altro si è ritrovato a firmare per un club professionistico. Si chiamae spera che la propria vita sia cambiata... con un click.È lo smartphone di un passante ad aver consentito la svolta all'adolescente, nato e cresciuto in una famiglia povera: ha registrato i suoi palleggi e colpi di tacco all'incrocio di Villa Morra, ad, in in video che ha condiviso in rete ed è diventato subito virale. A quel punto la stampa paraguaiana si è riversata in quella strada per intervistarlo, lui si è dichiarato tifoso dele l'agente Regis Marques gli ha procurato prima un provino e poi un contratto con la società professionistica. "Ora dipende da lui", ha spiegato. Tutto quello che Ivan sognava era "comprare vestiti invernali per me e mio fratello". Ora ne ha uno ancora più grande da realizzare.