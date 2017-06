Italians do it better: Conte, Ancelotti e Carrera sono primi

Allargando un po' lo sguardo oltre i confini del Belpaese, l'attenzione non può che ricadere sulle res gestae in terre lontane di tre connazionali. Perchè se si scorrono le classifiche di Premier League, Bundesliga e Premier Liga, le origini di chi siede in panchina sono tricolori a tutti gli effetti. Conte, Ancelotti e Carrera sono primi nei rispettivi campionati. Per tutti è un esordio col botto, visto che il 2016 è stato l'anno del debutto sulle panchine, in ordine, di Chelsea, Bayern Monaco e Spartak Mosca.



Antonio Conte è in testa al campionato inglese con 6 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Liverpool. Dopo un breve periodo di rodaggio, il motore dei Blues ha cominciato ad ingranare, sprigionando una potenza mai vista dalle parti di Stamford Bridge. Conte infatti è arrivato alla dodicesima vittoria consecutiva, quota mai raggiunta prima da un tecnico della squadra londinese. Il record precedente apparteneva in comproprietà a Hiddink e Ancelotti. Qualora il salentino arrivasse davanti a tutti a maggio, la Premier continuerebbe a parlare italiano, un anno esatto dopo Ranieri e il suo Leicester.



Anche il tecnico reggiano non ha tradito le attese. In Germania l'ex rossonero ha già vinto addirittura un trofeo. Il 14 agosto in finale di Supercoppa, alla prima panchina, il suo Bayern ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0. Solo tre sconfitte in 25 partite stagionali, ma qualche grattacapo in più del collega leccese. Colpa, o merito, del Lipsia, la neopromossa autrice di una prima parte di Bundesliga sorprendente. L'attacco al potere bavarese è stato respinto solamente nell'ultima giornata, con un perentorio 3-0 degli uomini di Ancelotti. In terra tedesca l'ultimo successo in campionato di un allenatore italiano risale al 1997. Alla guida del Bayern c'era un grandissimo della panchina come Giovanni Trapattoni.



Prosegue senza soluzione di continuità la campagna di Russia di Massimo Carrera. L'ex collaboratore di Antonio Conte alla Juventus ha colto al volo l'occasione presentatasi dopo le dimissioni di Alenicev. L'allenatore di Sesto San Giovanni è primo nella Premier Liga russa, con 5 punti di vantaggio sullo Zenit. Al giro di boa del campionato russo il suo Spartak Mosca è, di diritto, la principale indiziata per la vittoria finale. L'ultimo a vincere qui fu Luciano Spalletti con lo Zenit, nel 2012.