Italia, Zoff: "Non è il momento di esperimenti, Ventura vada sul sicuro"

Dino Zoff, da ex ct, prova a dare un consiglio a Gian Piero Ventura in vista dei playoff Mondiali: "Non c'è tempo per provare moduli nuovi, bisogna cercare qualcosa di semplice e soprattutto adeguare il modulo di gioco al vero valore della squadra di cui dispone. Adesso serve il meglio del momento".



Ai microfoni di Radio anch'io sport l'ex campione del mondo rimane comunque ottimista: "L'Italia può fare bene o male in Albania, ma passeremo il turno. La situazione è delicata per il nostro calcio, bisogna cercare qualcosa di semplice visto il poco tempo a disposizione, poi fino al Mondiale ci sarà tempo per provare moduli nuovi".



Così Zoff sulla riunione della squadra senza Ventura: "L'allenatore deve dare la linea, non è che si possono mettere d'accordo i giocatori da una parte e l'allenatore dall'altra. Dobbiamo credere nei ruoli delle persone e nella responsabilità. Ci sono delle regole, è la personalità del ct che deve dare una certa linea determinata". E ancora: "L'unico responsabile è l'allenatore. Io da ct mi preoccupavo anche quando i giocatori dicevano cose positive, non era loro compito parlare, ci sono regole e la responsabilità è del ct".