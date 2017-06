Italia, Zaza: "Gira tutto storto, ma ne uscirò da solo"

A Vaduz, Simone Zaza è sembrato portarsi sulle spalle le difficoltà incontrate al West Ham: solo dieci minuti contro il Liechtensein ma una grande occasione sbagliata, una di quelle che una punta come lui difficilmente sbaglia.



L'ex juventino non si è tirato indietro nel post-partita: "E' un momento storto, lo sanno tutti - le parole a Premium Sport -, di solito gol così li faccio. Ma sono contento di essere tornato in Nazionale, di essermi fatto trovare pronto". Zaza, comunque, vede positivo: "Cerco di non andare in ansia, posso uscirne solo io e dimostrerò di nuovo quello che di buono ho già fatto in passato".



L'attaccante 25enne ha poi parlato di mercato: "Lasciare il West Ham sarebbe un fallimento - la dichiarazione a Raisport -, anche se so che il Napoli è una grandissima squadra".