Italia, Verratti salta Uruguay e Liechtenstein per un problema all'adduttore

Marco Verratti lascerà martedì mattina il ritiro della Nazionale. Il centrocampista non sarà a disposizione di Gian Piero Ventura per l'amichevole contro l'Uruguay e per la sfida, valida per le qualificazioni Mondiali, con il Liechtenstein.



Il giocatore del Psg, aveva concluso in anticipo l'allenamento di domenica per alcuni fastidi fisici e gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato un problema all'adduttore destro: lo staff azzurro e il ct hanno deciso di non rischiare una pedina fondamentale soprattutto in vista del decisivo impegno che attende gli azzurri il prossimo 2 settembre con la Spagna al Santiago Bernabeu. Resterà così aggregato al gruppo il mediano del Sassuolo Lorenzo Pellegrini.