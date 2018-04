Italia, Verratti: "In campo andavamo in confusione"

Pausa dei campionati, torna la Nazionale che però, nel caso di quella azzurra, non si prepara al Mondiale ma ad una rifondazione. Marco Verratti è tornato al playoff fallito contro la Svezia: "Ventura aveva una visione molto tattica che va bene in un club ma nelle nazionali è più difficile acquisire nozioni tattiche in pochi giorni. A volte, quando avevamo la palla, andavamo tutti in confusione: l'organizzazione è importante ma in Nazionale non si fa tutto con la tattica" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Il centrocampista, però, non incolpa solo l'ex ct: "Forse pensavamo di arrivare secondi già dall'inizio, era l'aria che si respirava poi gli spareggi sono sempre gare difficili. Ventura lo rispetto, come Zeman: ma se metti il boemo in Nazionale è dura far capire le sue idee in poco tempo. Noi giocatori siamo i primi responsabili, bisogna guardare avanti".



Verratti è anche tornato all'eliminazione del Paris Saint Germain in Champions League: "Eravamo convinti di passare, non siamo così distanti dal Real Madrid. Cristiano Ronaldo all'andata non ha fatto poi molto ma ha segnato due comunque due gol.. a noi mancava Neymar, come togliere Messi al Barcellona". Infine, sul suo futuro: "Raiola non mi ha offerto al Barcellona, io voglio restare: ho il chiodo fisso di vincere con il Psg".