Italia, Verratti a Insigne: "Ti lascio la numero 10 solo perché non gioco"

Lorenzo Insigne ha giocato con la maglia numero 10 contro Macedonia e Albania dopo avere ottenuto l''autorizzazione' da parte di Marco Verratti, che ha dovuto saltare le ultime due sfide a causa di alcuni problemi fisici. Peraltro l'attaccante del Napoli aveva già indossato la 10 al Bernabeu con la Spagna non senza qualche polemica (Rivera aveva detto: "Ormai la può mettere chiunque...").



Secondo quanto riferisce Il Mattino, il mediano del Psg avrebbe comunque 'esaudito' la richiesta dell'ex compagno (al Pescara): "Ok, ma solo perché non ci gioco". Parole chiare e inequivocabili: quando sarà di nuovo disponibile Verratti dovrebbe vestire questo numero, già nei playoff Mondiali in programma a novembre e anche in Russia qualora arrivasse la qualificazione.