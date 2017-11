Italia, vergonha nacional

A Itália não conseguiu se qualificar para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1958. 180 minutos de futebol e nenhum gol contra a Suécia.

Ventura conduz a seleção italiana à maior vergonha de sua história.

Ventura diz que ainda não se demitiu porque ainda não falou com o presidente, isso é constrangedor.

A Suécia é a 29ª seleção classificada para a Copa do Mundo. Não se classificava desde 2006.

A escolha do técnico da Itália para o próximo ciclo não pode falhar. Há coisas boas acontecendo na base, como mostraram esse ano a sub-20 e a sub-21. E que mais times da Serie A ofereçam bom jogo, como hoje faz o Napoli. Assim será possível a volta por cima.

Buffon não merecia terminar assim sua história com a seleção. Perde a chance de ser o primeiro da história a disputar seis Copas. Culpa de um treinador que se mostrou absolutamente inadequado para o cargo.

Numa única nota positiva, Jorginho demonstrou que pode ser um dos pilares da reconstrução. E expôs o quanto foi absurdo Ventura ignorá-lo por tanto tempo.

Ao excluindo os 2 amistosos, a Itália não registrava dois jogos seguidos sem vitória desde 2015 (contra a Bulgária e a Croácia).

Era da Copa do Mundo de 2014 (contra a Costa Rica e o Uruguai) que a Itália não ficava sem marcar um gol em dois jogos consecutivos.

Foram só 3 gols marcados pela Itália nos últimos seis jogos, os Azzurros marcaram 16 nos seis anteriores.

Somente contra o Liechtenstein em junho (37) a Itália fez mais finalizações do que neste jogo (27) desde a chegada de Ventura.

48 bolas jogaram na área da Suécia para os italianos: 14 vezes na partita anterior.

40 cruzamentos feitos pela Itália neste desafio contra a Suécia: recorde para os Azzurros em uma única partida desde a chegada de Ventura.

76,1% de posse de bola da Itália: foi também um recorde para seleção nas qualificações.

13 bolas recuperadas nesta partida por Jorginho: apenas Insigne fez melhor em uma partida com a seleção do Ventura(14 vs Liechtenstein).

Somente Daniele De Rossi contra Israel (159) jogou mais bolas que Andrea Barzagli contra a Suécia nesta partida (143).

Junho de 2014 a Itália fora da Copa do Mundo: Prandelli apresenta a sua demissão e Abete(presidente) com ele.

Novembro de 2018 Itália NÃO QUALIFICADA para a Copa do Mundo: eles refletem. Encontre as diferenças!

Ainda estamos surpreso.