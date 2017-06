Italia, Ventura vola basso: "Germania nettamente superiore"

La Germania "in questo momento è nettamente superiore a noi": non usa mezzi termini Giampiero Ventura per definire l'amichevole che l'Italia giocherà contro i campioni del mondo martedì a San Siro. "I tedeschi hanno una qualità e una organizzazione figlie di anni di lavoro con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori e quindi i nuovi convocati, quando vengono inseriti, sanno già cosa fare" ha detto il ct azzurro. Ancora Ventura: "Sarà una partita difficile, contro la Germania non è mai solo un'amichevole. Conterà il risultato, lo so, ma dovremo fare verifiche su tanti aspetti: concentrazione, spirito, lettura delle situazioni. Avrei solo voluto qualche giorno in più per prepararla".



Poi, una richiesta alla Federazione: "Se parliamo solo della partita, cerchiamo di fare il meglio e finisce lì. Se invece facciamo un discorso di programmazione mi auguro che in un prossimo futuro ci sia modo di programmare qualche partita così da far crescere questi ragazzi. C'è la possibilità di fare cose buone, è l'inizio di un qualche cosa". E ancora: "La serie A dovrebbe partire il 13 agosto, così arriveremmo preparati per la delicata sfida contro la Spagna: avevo chiesto di giocare due turni di campionato, in un momento di follia ne ho chieste tre ma mi hanno detto di ricoverarmi".



Sulla formazione contro la Germania: "Ci sono diversi giocatori con qualche piccolo problema, Candreva ed Eder da verificare. Verratti, Bernardeschi e Zaza? Non giocheranno tutti e tre. Belotti gioca? Sì".