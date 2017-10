Italia, Ventura tira dritto: sarà 4-2-4 in Albania

Emergono nuovi particolari dopo la riunione fra i giocatori dell'Italia in hotel a Torino nella giornata di ieri, all'indomani del pari contro la Macedonia. Come riferisce la Gazzetta, i senatori azzurri avrebbero espresso un certo 'fastidio' nei confronti dei cambi di moduli da parte di Ventura. Contro la Spagna la Nazionale è scesa in campo con il 4-2-4 mentre nell'ultima deludente partita è stato adottato il 3-4-3 e contro l'Albania si dovrebbe tornare al 4-2-4, tanto amato dal ct.



Per i giocatori più esperti sarebbe meglio adottare il 3-5-2 che tante soddisfazioni aveva dato sotto la gestione di Antonio Conte. Secondo Buffon e compagni in sostanza bisognerebbe puntare sull'usato sicuro per fare esperimenti solo a obiettivo raggiunto, ovvero soltanto a Mondiale conquistato.



Difficile che il ct, particolarmente sensibile al tema, decida di mettere da parte le sue idee e la sua identità tattica: in Albania sarà 4-24 per vincere e garantirsi un sorteggio non proibitivo ai playoff, Questa la probabile formazione: Buffon; Darmian (o Zappacosta), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Candreva, Immobile, Eder, Insigne. In campo quindi sia i diffidati Parolo e Immobile, sia Candreva e Eder che tornano titolari.