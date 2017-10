Italia, Ventura: "Sono sereno, possiamo migliorare"

Ultimo appuntamento per l'Italia di Giampiero Ventura prima del fondamentale playoff di novembre, gli azzurri si giocano la futura partecipazione al Mondiale e sarà importante battere l'Albania per essere testa di serie.

Gli azzurri vanno in cerca di riscatto dopo il deludente pareggio allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la Macedonia e Ventura si dimostra fiducioso: "Sono assolutamente sereno - ha detto il ct - ho visto i ragazzi lavorare bene fino a stamattina e mi aspetto passi avanti rispetto alla Macedonia. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Personalmente non penso ci sia bisogno di tornare a 'fare il Ventura', io sono soddisfatto di quanto visto in questi 14-15 mesi. Potevamo fare qualcosa di più in alcuni frangenti, è vero, ma alla fine non possiamo lamentarci. Nel complesso siamo soddisfatti. Serve serenità per andare ai playoff e per creare i presupposti per giocarceli al meglio. Non conta quello che viene detto e viene scritto".

"L'Albania? Veniamo qui per la prima volta nelle qualificazioni e per tutta la loro nazione è un momento storico - ha spiegato Ventura - Sarà una partita interessante anche se siamo già qualificati. Dobbiamo vincere anche per avere più chance di essere testa di serie nei playoff".

Di fianco al commissario tecnico in conferenza stampa anche capitan Buffon, che ha svelato: "Il confronto che c’è stato subito dopo la partita con la Macedonia? Accade anche nei grandi club, ci siamo parlati e speriamo che questo sia foriero di nuovi successi. Tutto questo è avvenuto con il consenso dello staff e dell’allenatore e si è verificato alla luce del sole", ha dichiarato il numero uno della Nazionale.