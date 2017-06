Italia, Ventura soddisfatto: "Il risultato ci sta bene"

Giampiero Ventura è tutto sommato soddisfatto per il pareggio ottenuto contro la Spagna: "E' un risultato che ci va benissimo anche se qualche giocatore all'inizio credo abbia pagato la tensione, perché ogni volta che conquistavamo la palla la riperedevamo subito dopo".



Il ct si complimenta con i ragazzi per la reazione dopo lo 0-1: "Fortunatamente ci siamo sciolti e siamo riusciti a creare la possibilità di pareggiare e vincere la gara. Ci voleva un pizzico di personalità in più, questa gara ci dice che se vogliamo c'è la possibilità di essere protagonisti".



Infine un commento sul dominio spagnolo della prima parte di gara: "Il possesso palla sapevamo che sarebbe stato loro - le dichiarazioni post-match alla Rai -, ma non siamo andati in grossa difficoltà: il gol sappiamo com’è venuto e Buffon non ha fatto altre parate".

PELLE' NON STRINGE LA MANO, VENTURA: "POTEVA FARE PIU' ATTENZIONE"

Piccolo caso al 59' di Italia-Spagna, quando Graziano Pellé, uscendo dal campo per il cambio con Ciro Immobile, è andato dritto in panchina rifiutando di stringere la mano a Ventura. Il ct in conferenza stampa ha minimizzato: "Sono cose che capitano nel calcio, credo fosse più arrabbiato per la sua prestazione che per la sostituzione. Rappresentando la maglia dell'Italia, però, poteva fare più attenzione. Ma non sono certo questi i nostri problemi".

LOPETEGUI: "L'ITALIA E' SEMPRE L'ITALIA"