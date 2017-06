Italia, Ventura: "Sarà dura anche per la Spagna"

Giampiero Ventura cerca di togliere pressione all'Italia in vista della difficile partita contro la Spagna, ci sono in palio punti importanti per la qualificazione al Mondiale 2018: "Sarà un impegno duro per noi ma anche per gli avversari. Comunque ci aspetta una grande partita ma non drammaticamente decisiva".



Il ct ha spiegato i punti di forza delle Furie Rosse: "Ho riguardato le loro ultime partite, ho avuto la sensazione che abbia fatto passi avanti dal punto di vista tattico. Ma il vero problema è che hanno una qualità tecnica di alto livello, è il loro aspetto che dobbiamo temere e rispettare". Sulla formazione, Ventura si sbottona pur non facendo nomi: "Giocheranno i soliti" confermando quindi il 3-5-2. Su Romagnoli: "Se dovesse giocare, farebbe un piccolo passo verso il futuro. Un rischio lanciarlo? Dicevano lo stesso quando giocavo a Bari con Ranocchia-Bonucci".



Finalmente il ct può entrare allo Stadium non da avversario, Ventura sorride: "Sono contento che giochiamo in questo stadio, tutte le volte che ci sono stato ha vinto la squadra di casa...". Infine, sulla condizione fisica: "Stiamo sicuramente meglio di un mese fa, i giocatori hanno 6-7 gare in più nelle gambe. Un notevole passo avanti, anche perché contro gli spagnoli serve correre tanto".

LOPETEGUI: "STAVOLTA SAREMO PRONTI"

"Agli Europei l'Italia prese di petto la partita con noi: se dovesse succedere nuovamente, siamo pronti a reagire". Così il ct della Spagna, Julen Lopetegui, alla vigilia della nuova sfida con gli azzurri, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. "L'Italia ha tenuto lo stesso impianto di gioco con Prandelli, Conte e Ventura - ha proseguito il tecnico spagnolo - seppur con sfumature diverse, hanno un sistema da anni stabile in difesa e attacco, con gli automatismi di un collettivo rodato". "Morata? L'ho trovato bene, gioca nel Real Madrid e non è facile farlo con continuità. Callejon è in ottima forma" ha aggiunto il ct spagnolo.