Italia, Ventura ribatte a Gasperini: "Sorpreso dalle sue parole"

Giampiero Ventura soddisfatto dello stage di due giorni a Coverciano: "Dopo sole 48 ore è quasi impossibile dare un giudizio ma la strada è quella giusta: nei ragazzi ho visto partecipazione, voglia di fare ed entusiasmo". Il ct azzurro è anche tornato sulle parole di Gasperini, che si era detto infastidio da questo stage: "Sinceramente, sono rimasto sorpreso perché avevo parlato con lui prima di questa due giorni. Capisco che viva un momento di euforia ma ha ragione Oriali: l'Atalanta dovrebbe essere orgogliosa di dare giocatori alla Nazionale".



Ventura ha adi nuovo affrontato l'argomento Balotelli: "Non è certo un giocatore da stage, non potevo chiamare qui uno che ha giocato un Mondiale. Voglio parlare con Mario, da qui a marzo non abbiamo partite e farò un salto in Francia per vederlo di persona. Una volta che avrà lavorato su se sesso sarà considerato come gli altri".

LOCATELLI: "MOMENTO SPECIALE PER ME"