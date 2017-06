Italia, Ventura prova il 3-5-2 con De Rossi in regia e la coppia d'attacco Pellè-Eder

De Rossi in cabina di regia e la coppia Pellè-Eder in attacco: prove anti-Spagna oggi a Coverciano per la nazionale di Giampiero Ventura. Il commissario tecnico azzurro, dopo la sessione video e un po' di lavoro in palestra, ha testato i suoi in campo (presenti anche alcuni giovani del vivaio della Fiorentina) schierandoli con il consueto e più collaudato modulo 3-5-2.



In difesa, accanto a Barzagli e Bonucci, con Chiellini squalificato, il favorito appare Alessio Romagnoli che sembra aver smaltito la contusione alla coscia che gli aveva fatto saltare Milan-Sassuolo. Per domani è prevista un'altra sessione a Coverciano, poi alle 17 partenza da Firenze per Torino con un volo charter.