Italia, Ventura prolunga fino al 2020. Tavecchio: "Segnale di fiducia"

Gian Piero Ventura ha prolungato il contratto fino al 2020: sarà lui a guidare la nazionale italiana agli Europei. L'anunciato lo dà il presidente della Figc Carlo Tavecchio nel corso di una conferenza stampa a Roma: "Credo sia un segnale di fiducia importante nel ct, abbiamo avviato un cambiamento generazionale e culturale".



Il ct da par suo commenta così: "Ringrazio per la fiducia. C'è la convinzione assoluta di fare qualcosa di importante. Abbiamo tre obiettivi: qualificarci per i Mondiali (in Russia nel 2018 ndr), esserne la sorpresa ed essere tra i favoriti di Euro 2020".



Non manca una considerazione sugli stage della Nazionale: "Non so se saranno di più quest'anno. Sono stati fondamentali perché avevano una finalità ben precisa: prendere per mano tutti i giovani di grande potenzialità, senza l'obbligo di risposte immediate. L'ultimo stage l'ho abolito per andare incontro ai presidenti. Il problema non è quanti ne facciamo, ma come li facciamo. Mi ha gratificato il senso di appartenenza che abbiamo risvegliato".



Ventura risponde quindi alle accuse di scarsa considerazione da parte di Jorginho: "Sono sorpreso e anche un po' stupito dalle sue parole. Lo ritengo uno dei migliori interpreti del suo ruolo di metodista. Per come stiamo giocando ora non c'è un ruolo per lui ma se un domani avremo la necessità di giocare con il metodista verrà sicuramente preso in considerazione".



Qualche preoccupazione e dubbio per il rischio di scarso impiego di diversi giovani azzurri che hanno cambiato squadra quest'anno. In particolare il ct si sofferma sul passaggio di Bernardeschi alla Juventus e di Pellegrini alla Roma: "Bernardeschi è andato in una squadra ricca di giocatori in fase offensiva - osserva Ventura-, mi auguro che avrà maggiore spazio possibile. Pellegrini è un giocatore sul quale l'Italia punta, ma è evidente che entra a far parte di un centrocampo folto e il mio augurio anche in questo caso è che si guadagni il posto, perché deve giocare per dimostrare chi è e chi vuole diventare".