Italia, Ventura: "Piccolo passo avanti, questo è un grande gruppo"

"Anche in una serata non esaltante, abbiamo fatto un piccolo passo avanti", Giampiero Ventura analizza così la vittoria dell'Italia sull'Albania, nelle qualificazioni a Russia 2018. "Sta nascendo qualcosa di importante per il futuro della Nazionale - ha detto il ct azzurro dopo il fischio finale - quando capiranno le cose che possono fare, a questi ragazzi si aprirà un mondo nuovo".

"A parte il primo tiro, l'Albania non ci ha mai messo in difficoltà - ha aggiunto ancora Ventura - e noi ogni volta che andavamo davanti potevamo essere pericolosi. Nel secondo tempo siamo cresciuti in maturita'". Infine una valutazione su Verratti. "La partita di stasera dice che non hanno senso le questioni se deve giocare in un centrocampo a due o a tre: ha fatto una grande partita"

Verratti: "Ora ce la giochiamo con la Spagna"

"Stasera abbiamo vinto una partita fondamentale, ora andremo a giocarci la qualificazione in Spagna": Marco Verratti incassa i complimenti di Ventura per la sua prestazione con l'Albania e guarda alla situazione del girone di qualificazione ai Mondiali. "Abbiamo giocato un'ottima partita - ha detto il centrocampista del Psg - stasera era molto importante vincere. Io nel centrocampo a due? Abbiamo lavorato in allenamento con Ventura".

De Rossi: "Palermo mi porta bene"

"E' una felice coincidenza, ogni volta che vengo a Palermo con la Nazionale faccio gol". Daniele De Rossi ha segnato il suo gol numero 20 in azzurro su rigore raggiungendo Paolo Rossi nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. "Con Verratti mi sono sempre trovato bene: lui - ha aggiunto centrocampista azzurro - è il più bravo a recuperare palla e a passartela. Mi trovo benissimo". "L'Italia ora sta bene, facciamo le cose nel modo giusto, l'Albania è una buona squadra e siamo stati noi bravi a fermarla. E' presto per pensare alla partita di settembre in casa della Spagna" ha aggiunto De Rossi prima di dribblare le domande sul suo futuro: "Ora il mio futuro è l'Olanda, martedì in amichevole".

De Biasi: "Addolorato per il lancio di fumogeni"

"Sono addolorato per il lancio di petardi di alcuni nostri tifosi: da 5 anni sono alla guida dell'Albania e ho visto qualcosa che non era mai capitata prima". Sono le parole di Gianni De Biasi, ct italiano dell'Albania, dopo la sconfitta con l'Italia e lo stop alla partita per il lancio di petardi in campo da parte della tifoseria albanese. "Mai avrei pensato di vedere una cosa del genere, sono molto deluso da questo evento".