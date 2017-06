Italia, Ventura perde Marchisio: al suo posto Gagliardini

Claudio Marchisio e la Nazionale, una storia davvero sfortunata. Durante la gara con l'Uruguay un altro infortunio per il centrocampista, che non prenderà parte alla prossima sfida di qualificazione ai Mondiali del 2018 in programma domenica contro il Liechtenstein.

Il centrocampista della Juventus ha riportato un problema all’adduttore, non farà ritorno a Coverciano con il resto del gruppo, ma si recherà direttamente a Torino dove verrà sottoposto agli accertamenti del caso e si affiderà allo staff medico del suo club.

Come confermato dal sito della FIGC, a sostituire Marchisio sarà Roberto Gagliardini che, attualmente impegnato nel ritiro della Nazionale U21, lascerà gli Azzurrini per aggregarsi alla Nazionale maggiore.