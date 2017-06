Italia, Ventura: "Ottima partita, abbiamo concesso poco ai campioni del mondo"

L'amichevole tra Italia e Germania si chiude sullo 0-0 e, per Giampiero Ventura, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno: "Il risultato è questo e va accettato, abbiamo fatto una buona partita concedendo poco alla squadra campione del mondo. Al di là del palo e del possibile rigore abbiamo avuto delle situazioni in superiorità numerica che avremmo potuto sfruttare meglio", le sue parole ai Rai Sport nel post gara.



Il ct ha parlato anche dei cambiamenti tattici degli Azzurri: "In Israele abbiamo giocato col 3-5-2, sabato col 4-2-4, stasera col 3-4-3: è iniziato un percorso, ma se uno sa cogliere tra le righe, il futuro è più roseo di quello che si può pensare. Se così si può affrontare la Spagna? Ho paura a parlare, ho detto se si poteva spostare una partita di campionato e c'è stata un'interrogazione parlamentare. Prima della Spagna penseremo all'Albania"