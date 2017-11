Italia, Ventura: "Ora concedano a noi quello che hanno permesso a loro"

Gian Piero Ventura è scuro in volto: per il risultato e per com'è andata Svezia-Italia. Gli Azzurri hanno perso 1-0 la gara d'andata del playoff mondiale e ora il cammino verso la Russia si complica.



"Non c'è stato un tiro in porta verso Buffon - spiega il c.t. -. Abbiamo avuto occasioni, un palo. Spero che a Milano concedano a noi quello che hanno concesso a loro, in una partita con una posta in palio così alta ci vuole più attenzione". Evidente il riferimento all'arbitro e ai falli degli svedesi.



"Non è certamente una giustificazione, è una partita in cui il pareggio era il mimino a cui potessimo ambire per quello che è si è visto in campo. Ora conta il risultato. San Siro ci deve prendere per mano, come noi dobbiamo prendere per mano San Siro con la prestazione in campo".