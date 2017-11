Italia, Ventura: "Non capisco perché ci si sorprenda"

"Sinceramente, una cosa non capisco: lo scenario era chiaro dall'inizio, non capisco perché ora ci si sorprenda...". Il ct azzurro Gian Piero Ventura esordisce così, da Appiano Gentile, nella conferenza stampa della vigilia dello spareggio Mondiale di ritorno contro la Svezia: "Dall'inizio sapevamo che nel girone con la Spagna il playoff era lo scenario più verosimile: ora ci siamo, se perderemo si faranno certe considerazioni, se vinceremo se ne faranno altre".

“Qualcosa cambierà rispetto a Solna, speriamo in meglio. Lo vedremo in vista della gara. Abbiamo analizzato le cose che sono andate bene e quelle meno, domani serviranno determinazione, cuore e tattica - ha aggiunto Ventura, che poi è tornato sulla sfida in Svezia - Secondo me l’arbitraggio poteva essere gestito meglio, ma fa parte del gioco. A fine partita ho solo detto che la partita poteva essere gestita in maniera più corretta e la dimostrazione è che domani uno dei nostri giocherà con la maschera protettiva per il naso".

"Comunque noi siamo l’Italia - gonfia il petto il ct -. Io non so che partita ci sarà domani, ma spero che ci sarà correttezza. I consigli di tifosi e addetti ai lavori? Tutti gli allenatori ascoltano i consigli, ma poi alla fine decidono con la loro testa, l'ultima parola spetta al campo.? Quello che ho detto in passato sul suo conto lo pensavo e non cambio idea,l'ho convocato perché sono sicuro che possa essere utile”.