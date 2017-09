Italia, Ventura non cambia: 4-2-4 anche contro Israele

Il 3-0 della Spagna non cambia la rotta di Gian Piero Ventura: si continua con il 4-2-4, che sarà il modulo dell'Italia anche contro Israele. Una partita abbordabile sulla carta ma da non sbagliare per evitare che l'Albania di Panucci si avvicini ulteriormente al secondo posto del girone G che garantirebbe almeno i playoff in vista dei Mondiali 2018.



Senza Spinazzola e Bonucci, il ct azzurro dovrebbe lanciare Conti e Astori mentre il resto della formazione sarebbe invariata: Buffon, Verratti e Insigne (tra i più criticati dopo il Bernabeu) avranno quindi la possibilità di prendersi la rivincita.



Vincere con Israele, Macedona e Liechtenstein consentirebbe all'Italia di mantenere il ranking di testa di serie e quindi affrontare un avversario, almeno teoricamente, più facile. I rischi per gli azzurri sono la Svezia, la Grecia (o la Bosnia) e l'Irlanda del Nord. Occhio anche a Ucraina e Islanda ma a sorpresa potrebbe anche saltare fuori la Slovacchia di Hamsik.



Intanto la Federazione guarda avanti e pensa già al probabile spareggio: per lo stadio per la gara di andata ballottaggio tra l'Olimpico a Roma o San Siro a Milano.