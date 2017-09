Italia, Ventura: "Noi siamo umani. La Spagna un po' meno..."

Gian Piero Ventura spiega la sconfitta dell'Italia sottolineando tre aspetti: "Si è vista la differenza di condizione e di qualità, poi abbiamo commesso degli errori e concesso troppi regali. Siamo anche stati sfortunati: nel primo tempo ci siamo trovati sotto di due gol senza subire un tiro in porta, la Spagna ha segnato alla prima occasione e su calcio di punizione".



Il ct azzurro continua: "Abbiamo anche avuto le nostre occasioni ma il loro portiere è stato bravo - le parole alla Rai -. Diciamo che in questo momento noi siamo umani, loro lo sono un po’ meno". Nessuna bocciatura del modulo: "Stiamo portando avanti un discorso e non può essere una partita a cambiare tutto. Dobbiamo vedere quello che siamo e quello che vogliamo diventare e faremo passi avanti. Non può essere una sconfitta a farci perdere autostima".



In conferenza, Ventura ha aggiunto altri concetti: "Loro hanno più esperienza, basta vedere quanti giocatori hanno giocato finali di Champions. Isco di livello assoluto, si è vista la qualità e la condizione di cui parlavo a livello generale. Ora facciamo risultato con Israele, Albania e Macedonia anche per crescere: inutile andare al Mondiale e magari uscire dopo tre partite. Errore di Buffon sul primo gol? Non entro nel merito dei singoli".