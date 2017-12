Italia, Ventura: "Mai considerata l'ipotesi di non andare al Mondiale"

Ventura avrà meno di un mese per studiare l'avversario. Ecco la reazione del c.t. dopo il sorteggio del playoff mondiale che ha riservato la Svezia alla nazionale italiana.



"La Svezia è un avversario forte, che merita il massimo rispetto - ha detto il c.t. -. Nel cammino che l'ha portata ai playoff, ha battuto la Francia a Stoccolma ed è arrivata davanti all'Olanda. Ci prepareremo alla doppia sfida di novembre con fiducia e determinazione: nessuno ha mai preso, e prende, in considerazione l'ipotesi di non andare al Mondiale...".



Anche Lele Oriali, il team manager della Nazionale, mette in evidenza lo stesso concetto: "Dal mio punto di vista poteva andare meglio, ma siamo l’Italia e abbiamo una storia e una tradizione, non esiste Mondiale senza l'Italia. Sappiamo che la Svezia è un avversario difficile e scorbutico, sono molto forti e hanno superato un girone difficile, eliminando l’Olanda e battendo la Francia. Non proprio un sorteggio agevole, ma è positivo giocare il ritorno in casa. Una volta saputo di avere la Spagna nel girone, sapevamo di dover centrare lo spareggio".



"Vogliamo recuperare qualche infortunato, speriamo, dovremo essere tutti al meglio. Belotti? Anche, ce ne sono tanti che speriamo di recuperare. San Siro? Può darsi, ovunque si giocherà dovremo avere una spinta per esprimerci da Italia. Ventura? È contento per il risultato ottenuto. Abbiamo conversato amabilmente, è su di morale. La riunione dei giocatori dopo Torino? Non solo ne eravamo a conoscenza, l’abbiamo sollecitata noi".