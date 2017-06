Italia, Ventura: "Magari vinco nel 2022. Barzagli, polverone inutile"

Giampiero Ventura analizza le prospettive degli azzurri in chiave futura: "L'obiettivo non è vincere il Mondiale, ma creare uno zoccolo duro per la Nazionale del futuro. Chiaramente non mettiamo limite a niente: magari non vinco questo, ma quello successivo. Come successe durante il Mondiale d'Argentina, quando si preparò la vittoria in Spagna, o quando Lippi fece la tournée in America con 35 giocatori: sette vinsero il Mondiale nel 2006 insieme a lui".



Poi, sul caso Barzagli: "E' venuto fuori un polverone gratuito, ma questa è l'Italia. Siamo abituati. Quando un giocatore della sua professionalità mi chiede un permesso per un problema personale - ha raccontato a Panorama d'Italia - dopo aver consultato il gruppo, dico ok. Il fatto che sia andato a cena non è un problema".



Sempre rimanendo in tema bianconero, Ventura risponde così a John Elkann ("Faccia attenzione ai nostri giocatori"): "Lo sto già facendo. La fidanzata di Buffon mi ha telefonato dicendomi 'rimboccagli le coperte' - è stato il commento scherzoso del ct, ritornato serio subito dopo - Facciamo del nostro meglio, nei limiti dell'umano siamo disponibili".



Infine due battute su Donnarumma-Buffon ("Il destino di Gigio è segnato ma adesso Gigi è ancora il più forte") e sul suo lavoro: "Non c'è futuro per il calcio italiano se non si avvicinano i club alla Nazionale ed è quello che ho cercato di fare".