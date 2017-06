Italia, Ventura: "Liechtenstein? Gara accessibile, ma non va sottovalutato"

La nazionale italiana è tornata a riunirsi a Coverciano per preparare la sfida di qualificazioni mondiali contro il Liechtenstein e l'amichevole contro la Germania, in programma rispettivamente il 12 e il 15 novembre. In vista delle due gara, il Ct Giampiero Ventura ha parlato in conferenza stampa: "Non bisogna sottovalutare il Liechtenstein. Nessuno nel calcio vince prima di giocare. Con la Spagna hanno perso 8-0, ma fino al 65' erano sotto solo 1-0 e non c'erano state tante palle gol. È una nazionale accessibile, ma è una partita da preparare con grande attenzione per non avere sorprese". Sulla Germania: "Sono sincero, avrei preferito un'amichevole di spessore diverso, bisogna mettere in condizione i giovani di andarsi a confrontare, ma piano piano. La Germania è la nazionale più forte e organizzata in circolazione, è come una tesi di laurea. Non è la selezione migliore da affrontare per far giocare i giovani perché in Italia, se un giovane sbaglia la partita, rischia di pagare pegno per i mesi successivi".



Il commissario tecnico azzurro si sofferma poi su alcuni singoli: "Verratti? Ha 22 anni, è un capitale ma bisogna dargli il tempo. Chiusura definitiva per Pellè? Definitivamente non esiste. Come detto l'ultima volta, credo che poteva essere utile fargli fare una pausa di riflessione. Se l'avessi convocato non gli avrei dato il tempo di riflettere. Gagliardini? Si è guadagnato la Nazionale sul campo, è un esempio per tutti. Ventura ha anche risposto alla domanda sul possibile ritorno di Mario Balotelli: "Avrò presto un colloquio con lui per capire se ha voglia di essere protagonista dentro il gruppo, noi siamo aperti a tutti. Io non ho mai sentito mettere in discussione le sue qualità tecniche, ma è su altri aspetti che Mario deve porsi delle domande. E poi non dimentichiamoci che ha ripreso da due mesi, e in due mesi non si cambia la storia di una persona. Da qui in avanti ci saranno altri due mesi e mezzo per poterci incontrare e parlare e lui lo sa, così come sa che davanti a tutto c'è la nazionale".