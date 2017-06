Italia, Ventura lascia a casa Balotelli e Zaza: c'è Sansone

Il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale è rimandato. Il ct Giampiero Ventura, che lo aveva pre-convocato dopo le buone prestazione con la maglia del Nizza, ha infatti deciso di non inserirlo nella lista per gli impegni di qualificazione a Russia 2018 contro Spagna e Macedonia. Fuori anche Zaza, protagonista di un pessimo avvio di stagione col West Ham, in attacco è stato convocato Sansone, che invece sta facendo molto bene col Villareal. Il ct azzurro ha chiamato 26 giocatori riportando in azzurro Criscito, Darmian e Perin. Per il resto confermato il gruppo delle prime partite con Francia e Israele in panchina. Domenica sera il raduno a Coverciano.

Questa la lista completa

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa)

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Ogbonna (West Ham), Alessio Romagnoli (Milan)

Centrocampisti: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan), Antonio Candreva (Inter), Domenico Criscito (Zenit S. Pietroburgo), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele De Rossi (Roma), Mattia De Sciglio (Milan), Alessandro Florenzi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Napoli), Ciro Immobile (Lazio), Graziano Pellè (Shandong Luneng), Nicola Sansone (Villarreal)