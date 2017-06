Italia, Ventura lancia l'idea: "Totti team manager se parte Oriali"

Il ricambio generazionale in atto nell'Italia. E' il risultato di cui Gian Piero Ventura va più fiero dopo quasi un anno della sua gestione da commissario tecnico. Domani la cosiddetta Nazionale sperimentale ("Ma io la chiamo semplicemente Nazionale") affronterà in amichevole a Empoli il San Marino, a conclusione del quarto stage stagionale. "Questa partita è la conseguenza del lavoro che abbiamo finora fatto - ha detto il ct- altrimenti questo lavoro sarebbe stato solo fine a se stesso e virtuale. Avrei preferito anche un avversario più forte perché mai come stavolta il risultato è l'ultima cosa che conta".



Intanto il ct lancia l'allarme difesa: "Il mio augurio è che i tre difensori della Juventus possano durare il più a lungo possibile. Ci ho parlato anche di recente, ho ottenuto da loro massima disponibilità considerando che la finale Champions ci sarà da affrontare in amichevole l'Uruguay: una gara importante, cui tengo molto, perché batterlo significherebbe risalire ulteriori posizioni nel ranking ed entrare tra le prime dieci Nazionali al mondo, risultato che ci manca da tempo". Ma là dietro l'Italia soffre, ha i giocatori più o meno contati: "Le alternative a Bonucci, Chiellini e Barzagli, sono Rugani e Romagnoli, ma entrambi hanno problemi fisici. Per questo oltre a Caldara terrò fino all'11 giugno anche Conti".



L'emergenza riguarda anche gli esterni considerando i forfait di Florenzi, Zappacosta e Emerson. Non solo: Ventura ha anche raccontato che Darmian non potrà aggregarsi fino al 5 giugno: "Questo perché Mourinho dopo la finale di Europa League ha "imposto" ai propri giocatori almeno dieci giorni di riposo assoluto. Una scelta bizzarra, ma dobbiamo prenderne atto".



Ventura lancia poi una suggestiva idea: ''Totti al posto di Oriali (che sarà capo delegeazione dell'Under 21 agli Europei ndr) nel ruolo di team manager della Nazionale? Non è una decisione che mi spetta ma se Oriali dovesse andare via è evidente che ci vuole un'altra figura di spessore assoluto e se Francesco venisse sarebbe un vero punto di riferimento''.



Non manca infine una mezza polemica con Ulivieri: ''Dicendo che dopo l'11 giugno la priorità della Figc sarà allestire la formazione migliore per l'Europeo Under 21 si è voluto ribadire una cosa già decisa, per questo sono rimasto sorpreso, ieri sono state dette delle cose fuori tempo massimo''.



Il rapporto con l'Under è molto delicato per il ct che non ha mai nascosto, e l'ha fatto anche oggi, le proprie preoccupazioni (per l'inizio del campionato confermato al 20 agosto) e in vista della trasferta del 2 settembre con la Spagna decisiva per l'accesso diretto al Mondiale di Russia. ''Nell'ultimo colloquio avuto con Di Biagio gli ho chiesto quanti giocatori voleva per essere competitivi con l'Under 21 all'Europeo, lui mi ha risposto 'tutti' e io di rimando gli ho detto 'prendili'. Insomma, la questione era già assodata, quanto è stato detto ieri è solo un di più. Io comunque ho avvertito da tempo che in vista del 2 settembre non mancano i rischi''.