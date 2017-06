Italia, Ventura: "Jiangsu? Punto ad Euro 2020"

Gian Piero Ventura annuncia solo un undicesimo dei titolari azzurri contro l'Uruguay: "Gioca Donnarumma: non vogliamo distruggere quello che c'è ma avere gente pronta alle spalle. Gigio è giovane, Buffon si avvia a fine carriera e lavoriamo sui vari sostituti anche di gente come Barzagli e Chiellini. In quel momento sarà fondamentale avere eredi sia tecnici che come mentalità".



Così sull'amichevole contro l'Uruguay: "Partita ostica, è più di un'amichevole e serve vincere anche per il ranking. La Spagna? L'unica incognita sarà la condizione fisica, abbiamo mandato a casa Verratti proprio per questo: meglio averlo il 2 settembre".



Il ct è tornato sull'argomento Balotelli ("Non è certo un problema tecnico, nell'anno del Mondiale dipende tutto da lui") e poi ha chiuso all'ipotesi cinese: "Se l'offerta dello Jiangsu Suning fosse vera mi lusingherebbe ma io sono arrivato qui con un progetto e con la Federazione si è parlato di arrivare agli Europei del 2020".