Italia, Ventura: "Io uno dei migliori, ho già chiesto scusa"

Gian Piero Ventura resiste: niente dimissioni per ora. Come anticipato da Premium Sport, il c.t. ha chiesto alla Figc che gli venga pagato lo stipendio dei restanti sette mesi di contratto per andare via ed è così arrivato allo scontro con Tavecchio. Incalzato dalle Iene, sembrava che l'allenatore avesse abbozzato una mezza promessa di dimissioni rispondendo sì alla richiesta dell'inviato, ma poi ha smentito tutto con un sms all'Ansa.



Non solo. Alle Iene il c.t. ha ribadito i meriti della propria gestione, nonostante l'eliminazione dal Mondiale: "Non posso parlare adesso, solo dopo aver chiarito tutti i rapporti - spiega Ventura provando a dribblare le domande sulle dimissioni - Che Mondiali saranno senza di noi? Brutti. Ma che ci posso fare? Purtroppo è andata. Ieri ho chiesto scusa agli italiani per il risultato sportivo, ma lo score mio è uno dei migliori degli ultimi 40 anni, ho perso 2 partite in 2 anni. Scritto la storia? Purtroppo sì". Nessuna risposta, invece, alle domande sul mancato utilizzo di Balotelli e Insigne.