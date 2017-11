Italia, Ventura ha le ore contate: quattro big per sostituirlo

E ora? L'Italia si sveglia ancora scossa e incredula dopo il clamoroso e inaspettato fallimento mondiale e prova a pensare al futuro, che oggi sembra davvero nero (considerato che i prossimi Mondiali in Qatar si giocheranno d'inverno la nostra prossima estate mondiale, se tutto andrà bene, potrebbe essere nel 2026). Il primo cambiamento riguarderà la panchina, Gian Piero Ventura ha un contratto fino al 2020, ma anche una clausola rescissoria in caso di fallimento e di fatto ha le ore contate: presto ci sarà l'annuncio di Tavecchio, sarà esonero o dimissioni?

Chi arriverà al posto dell'ormai quasi ex ct dovrà ricostruire dalle macerie e lavorare per gli Europei 2020, i nomi sul taccuino della Figc al momento sono quattro: Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Per il nuovo selezionatore, visto che la Federazione vorrebbe un big, potrebbe esserci anche un aumento dell'ingaggio rispetto al milione e mezzo che percepisce attualmente Ventura fino a 4 milioni più premi. Se la Federazione dovesse ottenere il sì di uno dei "Fab four", sarebbe disposta anche a scegliere un traghettatore fino all’estate e in questo senso il nome sarebbe quello del ct dell'Under 21 Di Biagio.

Ma chi è il favorito? Al momento l'unico senza panchina è Ancelotti, che sarebbe anche il nome più gradito alla Figc, ma piacerebbe molto anche il ritorno di Conte, un po’ stufo dell’Inghilterra. Mancini e Allegri sarebbero invece alternative assai gradite in caso dovessero lasciare i rispettivi club.