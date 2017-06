Italia, Ventura ha le idee chiare: 4-4-2 contro il Liechtenstein

Solo certezze per Giampiero Ventura in vista di Liechtenstein-Italia, quarta partita del girone G per le qualificazioni al Mondiale 2018. Da martedì il ct prova la stessa formazione e lo stesso modulo, dando seguito alla promessa di un 4-2-4 (o, più probabilmente, 4-4-2) che aveva dichiarato di voler lanciare al più presto. Una soluzione tattica che probabilmente adotterà anche il 15 novembre nell'amichevole contro la Germania.



Gli infortuni di Chiellini e Barzagli "costringono" Ventura a virare sulla difesa a quattro con Bonucci-Romagnoli centrali e Zappacosta-De Sciglio sugli esterni. In mezzo due ali che possono fare doppio lavoro come Candreva e Bonaventura, aiutate dagli interni Verratti e De Rossi. Confermatissima la coppia scardina-Macedonia composta da Belotti e Immobile.



Contro l'ultima squadra del girone servirà molto più che una vittoria perché, in ottica qualificazione, andrebbe guardata anche la differenza reti e la Spagna - prima con gli azzurri - aveva vinto 8-0. Il Liechtenstein, 183° nel ranking Fifa, sembra avversario morbido ma gli azzurri ci hanno abituato raramente a goleade, sfida tutta da vivere.