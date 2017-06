Italia, Ventura: "Goleada con il Liechtenstein? Prima pensiamo a vincere..."

"Goleade? Prima pensiamo a vincere e a giocare poi pensiamo al resto. Il ct dell'Italiia Giampiero Ventura non condivide "la lettura sbagliata" che si dà della partita di sabato sera contro il Liechtenstein, ultima nel girone G delle Qualificazioni Mondiali con 12 gol subiti e solo uno fatto. "Il Liechtenstein ha perso di misura contro Israele e avrebbe potuto pareggiare, lo stesso con l'Albania in casa e con la Sagna (finita 8-0, ndr), fino al 55' erano sotto solo 1-0. Non vorrei che questo risultato roboante (con la Spagna) rendesse diverso il contesto. La priorità è vincere, la seconda è vincere con modulo che stiamo provando, tutto il resti viene dopo".



Ventura si sofferma sulla disposizione tattica della sua squadra: "Abbiano iniziato tre giorni fa fare le prime verifiche e sarà il campo a dire se sono verificabili o meno. Ancora non sappiamo come si schiereranno i nostri avversari. Non lo abbiamo ancora chiaro, quindi dobbiamo prima verificarlo". "Il 4-2-4 in Italia non lo fa nessuno - chiarisce il ct - questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Tutto e subito non si può fare. Per cambiare modulo servono mediamente due mesi e mezzo, lavorando tutti i giorni con i giocatori, e noi abbiamo cominciato solo tre giorni e mezzo fa".



Anche Gigi Buffon invita alla prudenza: "Mi ricordo delle Far Oer, ci sono passato due volte abbiamo vinto 1-0 e 2-1 con grossi brividi durante la partita e nel finale. Queste sono partite complicate. Sulla carta -prosegue il capitano azzurro - partiamo favoriti perchè individualmente dovremmo essere più forti ma se non hai l'umiltà di preparare bene la gara e non hai la cattiveria giusta quando vieni chiamato in causa, finisci col fare brutta figura e questo non ce lo possiamo permettere visto che stiamo vivendo un buon percorso di crescita e dobbiamo continuare con questo tipo di situazione positiva"