Italia, Ventura: "Gli juventini arriveranno qui con più rabbia e stimoli"

All'orizzonte ci sono l'amichevole con l'Uruguay (il 7 giugno) e la sfida con il Liechtenstein per le qualificazioni Mondiali (l'11) ma Giampiero Ventura non può che partire dalla finale di Champions tra Juventus e Real nell'incontro con la stampa a Coverciano. "Calcio italiano ridimensionato? Non credo. Essere arrivati in finale è un segnale positivo, 90 minuti non ridimensionano nulla. L'esito va accettato. Condivido il pensiero di Agnelli: l'annata della Juventus è stata straordinaria, è mancata solo la ciliegina" sottolinea il ct dell'Italia.



A Cardiff la BBC difensiva bianconera ha mostrato più di qualche crepa: "Sono un punto di riferimento per me, per i giovani, per la Federazione. Adesso avranno più rabbia di prima, più stimoli, come ha detto ancora Agnelli. Conoscendo Bonucci, giusto per fare un nome, sono sicuro che arriverà qui con la rabbia in corpo".



Ventura non chiarisce se qualche giocatore bianconero starà a riposo contro l'Uruguay: "Intanto aspettiamo che arrivino qui. Qualche settimana fa avevo chiesto a tutti se potevo contare su di loro e ho ricevuto un sì entusiasta. La valenza della partita sarà enorme per la questione ranking, però dovrò lo stesso fare delle verifiche a livello tecnico-tattico".



Il commissario tecnico infine non si sottrae alla domanda sulla vicenda Donnarumma-Milan: "Sarebbe da presuntuosi entrare nel merito di cose che non si sanno. Sono le problematiche del mercato, lui ha 18 anni e un grande futuro per cui fa più rumore. Questi problemi però devono rimanere fuori da Coverciano: noi non siamo una squadra di club, siamo la Nazionale. Non so se Donnarumma andrà o no all'Europeo Under 21, nessuno per ora mi ha comunicato nulla, mi pare che siano decisioni personali, aspettiamo di sapere".