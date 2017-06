Italia, Ventura: "Germania punto di riferimento, loro vogliono vincere..."

Giampiero Ventura torna sul tema della partenza anticipata della Serie A nella prossima stagione. Il ct azzurro nella conferenza stampa a Coverciano, dove oggi prende il via lo stage azzurro dedicato ai giovani, sottolinea: "Si è cercato di dire che io ho chiesto l'anticipo, ma non è così. Ho portato degli esempi, ho detto che la Germania è un punto di riferimento a livello di Federazione: quando finisce un Mondiale o un Europeo il campionato inizia più tardi, altrimenti inizia entro l'8 o il 10 di agosto, perché vogliono vincere. Il discorso del 13 è legato alla partita delle qualificazioni contro la Spagna del 2 settembre. Se avessimo un'altra squadra del nostro girone non avremmo neanche affrontato il problema. Comuque, se è fattibile, bene, altrimenti non fa nulla".



Ventura quindi sottolinea quanto fatto per venire incontro alle esigenze dei club: "In ogni occasione che mi è stata concessa ho ringraziato pubblicamente le società, i presidenti e gli allenatori che mi hanno dato la possibilità di fare questi stage e sono talmente grato alle società, che ho anticipato la chiusura dello stage alle 12 di mercoledì, non faremo la seduta del pomeriggio, perché ci sono le partite di sabato. Ho quindi tolto un allenamento perché i calciatori possano rientrare presto nei club, visto che ci sono squadre che stanno lottando per la salvezza, l'Europa e la Champions".



Infine un annuncio: "Sto riflettendo sull'eliminare lo stage del 1° maggio, perché se c'è tensione adesso, fra un mese le partite di campionato saranno ancor più decisive e vista la disponibilità dei club vogliamo anche dare noi qualcosa".