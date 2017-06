Italia, Ventura: "Facciamo troppi regali ma miglioreremo"

Giampiero Ventura dopo la sofferta vittoria contro la Macedonia punta il dito contro gli sbagli commessi dalla sua Italia: "Il 90% dei nostri errori sono colpa di superficialità, probabilmente sono passaggi obbligati nel percorso di crescita di questa nazionale. Abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento dopo il loro pareggio ma poi ho visto una grande reazione di carattere".



Il ct azzurro chiede tempo: "Finora tutti i gol che abbiamo subìto sono sempre nostri regali. Ma ci sono tutti i presupposti per fare bene, piano piano ci avvicianiamo al modo di stare in campo, basta avere pazienza". Sui singoli: "Immobile ha fatto il suo dovere, Verratti non ha certo fatto apposta a fare quell'errore e anche Barzagli-Bonucci hanno le loro responsabilità: il problema è che proprio da quel momento è iniziato il blackout".



Infine, ottimismo per il futuro: "Possiamo solo migliorare, a questi livelli difficile che errori così si possano ripetere. Con questo gruppo di ragazzi, poco alla volta, c'è la possibilità di fare bene".