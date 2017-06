Italia, Ventura: "Ecco la mia top 11 azzurra di sempre"

Attraverso l’account ufficiale twitter degli azzurri Gian Piero Ventura ha scelto la miglior Italia di tutti i tempi, escludendo i giocatori ancora in attività. Queste le sue scelte: ”Dino Zoff portiere, ha fatto la storia del calcio, ha vinto un Mondiale, il giocatore più forte degli ultimi 50 anni. In difesa Facchetti e Burgnich, fanno parte della grande Inter, la mia gioventù, poi Baresi e Nesta, hanno cambiato il modo di giocare della linea difensiva. A centrocampo: Franco Causio, Rivera, una qualità che non cè più, poi Romeo Benetti, uno che si faceva il mazzo. In avanti, Roberto Baggio insieme a Sandro Mazzola e Gigi Riva, tra più forti di sempre”.